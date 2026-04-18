23:35, 18 апреля 2026

Против России пытались реализовать экономический план «Барбаросса»

Екатерина Щербакова
Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Западные страны в 2022 году пытались реализовать экономический план «Барбаросса» против России. Об этом заявил ведущий международный эксперт по экономике профессор Ван Цян, выступая на X Международном экономическом симпозиуме в Санкт-Петербургском государственном университете, передает телеграм-канал «Тайны Ленинградского двора ZVO».

Ученый отметил, что целью западных санкций является попытка нанести России стратегическое поражение при помощи перекрытия финансовых артерий и ослабления промышленности страны.

«В 1941 году Россия сокрушила военный план Барбаросса. Спустя более 80 лет Россия стойко противостоит экономическому плану Барбаросса 2022 года. Тогда страна столкнулась с жестоким и скоординированным экономическим нападением», — сказал Ван Цян.

Кроме того, профессор добавил, что весь мир уважает Россию и ее народ за проявленную стойкость и защиту суверенитета страны любой ценой.

Ранее США снова ослабили санкции по сделкам с российской нефтью.

