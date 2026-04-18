23:56, 18 апреля 2026

Лукашенко отказался дружить с США против России

Лукашенко: Белоруссия ведет переговоры с США не против России
Марина Совина
Марина Совина
Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Белоруссия ведет переговоры с США не против каких-либо стран. Об этом RT рассказал президент республики Александр Лукашенко.

Политик ответил на упреки в том, что Минск пошел на диалог с американцами. «А вы что, не ведете с американцами диалог? Ведете», — отметил он.

Лукашенко заверил, что ведет переговоры не против России или Китая. Москва и Пекин — это друзья Минска. «Когда [Запад] вводил против нас санкции, Китай и Россия открыли нам дверь, и мы за счет этого фактически были спасены. Почему я должен сегодня против них вести какой-то диалог и какую-то политику?» — заявил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко рассказал, что, несмотря на все переговоры с Западом, прекрасно понимает, что он «не их сукин сын». «Какие бы со мной переговоры Запад ни вел, я прекрасно понимаю, что <...> они с удовольствием меня пережуют и выплюнут», — отметил лидер страны. Однако он вынужден участвовать в этих переговорах, руководствуясь интересами граждан.

    Последние новости

    «Расстреливал в упор». В Киеве бывший военный ВСУ открыл огонь по прохожим, ворвался в супермаркет и взял заложников

    Появились подробности об атаке дронов на российский регион

    Пушков прокомментировал решение США по российской нефти

    «Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании без россиянина Захаряна в составе

    Берлин погрузился во тьму

    США и Иран договорились по ключевому вопросу

    В МИД Ирана ответили на «проповедь» Каллас

    КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету

    Раскрыто мнение американцев о войне с Ираном

    В Подмосковье клиентка покусала мастера из-за некрасивых ресниц

    Все новости
