Лукашенко отказался дружить с США против России

Лукашенко: Белоруссия ведет переговоры с США не против России

Белоруссия ведет переговоры с США не против каких-либо стран. Об этом RT рассказал президент республики Александр Лукашенко.

Политик ответил на упреки в том, что Минск пошел на диалог с американцами. «А вы что, не ведете с американцами диалог? Ведете», — отметил он.

Лукашенко заверил, что ведет переговоры не против России или Китая. Москва и Пекин — это друзья Минска. «Когда [Запад] вводил против нас санкции, Китай и Россия открыли нам дверь, и мы за счет этого фактически были спасены. Почему я должен сегодня против них вести какой-то диалог и какую-то политику?» — заявил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко рассказал, что, несмотря на все переговоры с Западом, прекрасно понимает, что он «не их сукин сын». «Какие бы со мной переговоры Запад ни вел, я прекрасно понимаю, что <...> они с удовольствием меня пережуют и выплюнут», — отметил лидер страны. Однако он вынужден участвовать в этих переговорах, руководствуясь интересами граждан.