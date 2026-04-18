В субботу, 18 апреля, вооруженный самозарядным карабином KelTec SUB2000 мужчина открыл стрельбу по прохожим в Киеве, а затем ворвался в супермаркет и забаррикадировался там с заложниками.
Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что переговоры с преступником шли около 40 минут, однако он так и не выдвинул никаких требований. После того, как мужчина выстрелил в одного из заложников, спецназовцы КОРДа Нацполиции начали штурм здания. Преступник оказал сопротивление и был ликвидирован.
Нападающий расстреливал людей в упор, поэтому шансов выжить у людей фактически не было
В результате стрельбы погибли шесть человек
После окончания операции по освобождению заложников президент Украины Владимир Зеленский сообщил минимум о 14 раненых и пятерых погибших, а также выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии. Он заявил, что поручил министру внутренних дел и главе Национальной полиции Украины предоставить обществу всю проверенную информацию по этому делу.
При этом мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что погибли все же шесть человек. Эти же цифры привел генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. В частности, в результате ЧП погибли мужчина и женщина. Их сын 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в детском медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь.
Что известно о стрелке?
По информации украинских СМИ и Telegram-каналов, стрелка звали Дмитрий Васильченков. Он родился в 1968 году в Москве, некоторое время проживал в Бахмуте, а затем переехал в Голосеевский район Киева. Утверждалось, что мужчина имел гражданство Украины.
Украинский журналист Виталий Глагола поспешил заявить о связях мужчины с Россией, однако позже признал, что информация неточная. Еще через некоторое время он официально опроверг эти данные, указав, что преступник служил до 2004 года в рядах украинской армии. Затем ушел в запас и после 2022-го продолжил службу в ВСУ.
По информации Telegram-канала «Политика Страны», Васильченков ранее привлекался к уголовной ответственности по статье о легких телесных повреждениях, однако дело было закрыто из-за того, что потерпевший отказался от претензий.
Информацию об уголовном преследовании подтвердил и Зеленский. «Сейчас выясняется все, что может быть о нем известно и почему он такое натворил. Необходимо проверить каждую деталь. В работе у следователей несколько версий. Все его электронные устройства, телефон и все связи будут проверены», — отметил президент Украины.
Кроме того, сообщалось, что мужчина судился с Пенсионным фондом Украины и добился доплаты около двух тысяч гривен. Он мог быть бывшим военным и получать украинскую военную пенсию.
По данным российских ресурсов, в частности Telegram-канала Mash, преступник был насильно мобилизован несколько дней назад, сбежал из части и устроил стрельбу по мирным жителям.