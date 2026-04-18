Зеленский сделал заявление о стрельбе в Киеве

18:45, 18 апреля 2026

Зеленский заявил, что началось расследование по делу о стрельбе в Киеве
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что началось расследование по факту стрельбы в Киеве. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

«Только министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о ликвидации в Киеве нападающего, открывшего огонь по обычным людям. Все обстоятельства выясняются. Пока известно о пяти жертвах. Мои соболезнования родным и близким (...). 10 человек госпитализированы с ранениями и травмами. Всем оказывается необходимая помощь. Четырех заложников удалось спасти», — указал украинский лидер.

Зеленский также выразил надежду на оперативное расследование, отметив, что делом уже занимаются следователи Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по людям в районе Демиевки в Киеве. Он забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. В итоге силовики решились на штурм здания.

Позже стало известно, что стрелка ликвидировали.

