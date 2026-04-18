23:36, 18 апреля 2026

Трамп захотел построить самый высокий небоскреб в Тбилиси

WSJ: Trump Organization собирается построить самый высокий небоскреб в Тбилиси
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mike Segar / Reuters

Trump Organization, компания президента США Дональда Трампа, собирается построить самый высокий небоскреб в Тбилиси. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Trump Organization и ее партнеры планируют построить Trump Tower Tbilisi — многофункциональный комплекс высотой около 70 этажей, который станет самым высоким зданием в столице Грузии», — указано в сообщении.

Отмечается, что небоскреб будет включать в себя торговые площадки и элитные резиденции.

Ранее Трамп выставил на продажу золотые кроссовки на фоне войны с Ираном. Речь идет о кроссовках бренда американского лидера Trump Sneakers. В настоящий момент их стоимость составляет 180 тысяч долларов (около 15 миллионов рублей).

