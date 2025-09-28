Силовые структуры
11:12, 28 сентября 2025Силовые структуры

Осужденный за госизмену россиянин просил заменить ему наказание

Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Осужденный по делу о госизмене гражданин РФ Денис Лобов попросил суд заменить ему наказание и освободить из колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Денис Лобов и гражданин Армении Арарат Хачатрян в 2021 году были осуждены за госизмену и шпионаж соответственно за причастность к контрабандным поставкам приборов для С-300. Лобов получил 9,5 года колонии строгого режима, Хачатрян — 10,5 года. Летом гражданин РФ попросил суд заменить ему наказание принудительными работами и освободить из колонии, но получил отказ.

Следствием было установлено, что Лобов и Хачатрян, действуя в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса, собирали сведения о комплектующих ЗРС С-300 и передавали их на Украину. Конечным получателем информации называли госкомпанию «Укроборонпром».

Летом 2025 года Лобов подал заявление, в котором указал, что он в ИК-2 Улан-Удэ, где отбывает наказание, характеризуется положительно, добросовестно трудится, проводит утренние и вечерние молебны в храме при колонии. Также он был внесен в список перспективных осужденных, рекомендованных к замене неотбытой части наказания принудительно-трудовыми работами. В заключение Денис Лобов заметил, что дома его ждет многодетная семья с пятью несовершеннолетними детьми.

Суд, изучив доводы, заметил, что деятельное поведение и добросовестное отношение к труду — это обязанность заключенного, и оставил заявление без удовлетворения. В середине сентября апелляционная инстанция признала это решение законным. На момент подачи иска Лобов отбыл почти 5,5 года от назначенного наказания.

В конце сентября председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев заявил, что контакты российских граждан с британской разведкой MI-6 будут расцениваться как госизмена. Также он напомнил, что статья о госизмене предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

