В России рассказали о приравнивании одного действия граждан к госизмене

Депутат Госдумы Пискарев: Контакты с MI-6 будут расцениваться как госизмена

Контакты российских граждан с британской разведкой MI-6 будут расцениваться как госизмена. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев, чьи слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

По его словам, разведка ранее опубликовала на русском языке инструкцию, как выйти с ней на связь. В документе описан способ взаимодействия граждан через открытые каналы в интернете, а также через даркнет.

«В MI-6 предлагаемые ими способы взаимодействия называют "безопасным установлением виртуального контакта". Однако действия, предпринятые в ответ на такие призывы, могут образовывать состав преступления», — пояснил он.

Депутат также напомнил, что статья о госизмене предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее юрист Алексей Гавришев объяснил, какие действия россиян будут расцениваться как государственная измена. Он указал, что госизменой является шпионаж, а также предоставление российскими гражданами сведений, составляющих государственную тайну, международной или иностранной организации.