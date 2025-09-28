В Ингушетии устроили дрифт со стрельбой из автомата

В Ингушетии неизвестные устроили дрифт рядом с заправкой. Видео появилось в соцсетях.

На кадрах заметно, как более 20 автомобилей дрифтуют на дороге рядом с заправочной станцией. Один из водителей выпускает автоматную очередь. Действие, предположительно, происходит в Назрановском районе республики.

