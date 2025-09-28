Мир
В Норвегии оценили реакцию Евросоюза на новые слова Трампа насчет Украины

Steigan: Слова Трампа насчет поддержки Киева показали беспомощность Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Mike Segar / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп шокировал страны Евросоюза словами о том, что Европа должна единолично взять на себя ответственность за поддержку Украины. С таким заявлением выступил норвежский портал Steigan.

«Обращение Дональда Трампа к Европе с призывом самостоятельно разобраться с войной на Украине вызвало шок в столицах ЕС и европейских стран», — говорится в статье.

Как утверждается, «главный дипломат ЕС, как ее называют, Кая Каллас, больше обычного похожа на корову на льду».

При этом, отметил автор материала, все говорит о том, что Дональд Трамп пытается отстраниться от прямого участия в украинском конфликте, переложив всю ответственность за исход кризиса на страны НАТО.

Сама же Кая Каллас ранее заявила, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине в прекращении конфликта с РФ. Она также подчеркнула, что Дональд Трамп пообещал закончить этот конфликт и ответственность за его слова не лежит на Евросоюзе.

23 сентября глава Белого дома отметил, что Украина при поддержке Европейского союза готова не только вернуть свои территории, но и, возможно, «пойти еще дальше».

