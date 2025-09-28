Звонок Трампа Орбану из-за российских энергоресурсов прервал его ужин с лечо

Венгерский премьер поговорил с Дональдом Трампом о российском газе и доел лечо

Американский президент Дональд Трамп звонком прервал семейный ужин премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает Telex со ссылкой на видео в TikTok политика.

Звонок Трампа Орбану из-за российских нефти и газа помешал Орбану доесть ужин с лечо — одним из национальных венгерских блюд. «Поздним вечером я безмятежно ужинал с женой, когда президент Соединенных Штатов "ворвался" на нашу кухню — по телефону», — рассказал Орбан.

Венгерский министр поговорил с Трампом о российском газе и после этого завершил трапезу. Он подчеркнул, что в разговоре последовательно отстаивал национальные интересы страны. Политик отметил, что объяснил американскому главе географические ограничения Венгрии, которая зависит от трубопроводных поставок энергоресурсов, поскольку не имеет выхода к морю.

Ранее сообщалось, что Виктор Орбан заметно похудел после начала тренировок «русским методом». Он использует для занятий спортом гири, которые стали популярными еще во времена Советского Союза.