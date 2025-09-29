Shot: Число жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти увеличилось до 33 человек

Число жертв суррогатного алкоголя в Ленинградской области увеличилось до 33 человек. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, 65-летнего мужчину обнаружили в Сланцах без чувств рядом с отпитой бутылкой. Он и стал 33-й жертвой.

Рядом с трупом россиянина была найдена пластиковая бутылка объемом 0,5 литра с этикеткой «Святой источник». Половину мужчина успел выпить.

Как утверждает Shot, 22 человека не удалось спасти после употребления опасного спиртного в Сланцевском районе, еще семь — в Волосовском районе. Еще два человека насмерть отравились в Приозерском районе, и по одному человеку не выжили в Гатчинском и Тосненском районах.

Ранее сообщалось, что по делу о массовом отравлении алкоголем в Ленобласти были задержаны 14 человек.

По факту случившегося дал комментарий официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что данной проблеме следует уделить больше внимания.