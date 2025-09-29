Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:36, 29 сентября 2025Россия

В Кремле прокомментировали отравление россиян алкоголем в Ленобласти

Песков назвал отравление алкоголем в Ленобласти из ряда вон выходящим случаем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отравление россиян алкоголем в Ленинградской области и назвал происшествие из ряда вон выходящим случаем, несмотря на достаточно строгие законы в сфере алкоголя, передает ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что это станет поводом уделить больше внимания данной проблеме.

«Это из ряда вон выходящая авария, это трагедия, которая привела к большому количеству жертв. Правоохранительные органы работают. Это будет повод для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти арестовали 78-летнего продавца суррогатной продукции. Николай Бойцов будет находиться под стражей два месяца. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В настоящий момент по делу о летальных отравлениях в регионе задержаны 14 человек.

Суррогатным алкоголем отравились, по последним данным, 25 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Молдавии прошли парламентские выборы. Кто лидирует и что происходило на участках в России и Приднестровье?

    Стало известно о планах НАТО построить крупную базу в европейской стране

    Мужчина бросил новорожденную дочь в кишащую аллигаторами реку ради любви

    Два российских аэропорта ввели ограничения на полеты

    Умерла трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая

    В Кремле прокомментировали отравление россиян алкоголем в Ленобласти

    Студент пожаловался своей девушке на домогательства и столкнулся с неожиданной реакцией

    Политолог рассказала о сходстве идеи многополярного мира с БРИКС и ШОС

    Создателей PS5 уличили в обмане

    Назван секрет привлекательности женатых мужчин для одиноких женщин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости