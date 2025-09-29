В Кремле прокомментировали отравление россиян алкоголем в Ленобласти

Песков назвал отравление алкоголем в Ленобласти из ряда вон выходящим случаем

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отравление россиян алкоголем в Ленинградской области и назвал происшествие из ряда вон выходящим случаем, несмотря на достаточно строгие законы в сфере алкоголя, передает ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что это станет поводом уделить больше внимания данной проблеме.

«Это из ряда вон выходящая авария, это трагедия, которая привела к большому количеству жертв. Правоохранительные органы работают. Это будет повод для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти арестовали 78-летнего продавца суррогатной продукции. Николай Бойцов будет находиться под стражей два месяца. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В настоящий момент по делу о летальных отравлениях в регионе задержаны 14 человек.

Суррогатным алкоголем отравились, по последним данным, 25 человек.

