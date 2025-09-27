Арестован 78-летний продавец суррогатного алкоголя в Ленобласти

Shot: 78-летнего продавца суррогатного алкоголя Бойцова из Ленобласти арестовали

78-летнего продавца суррогатного алкоголя из Ленинградской области Николая Бойцова арестовали на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Меру пресечения мужчине избрал Сланцевский городской суд региона. Бойцова обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Отмечается, что продавец случайно отравил алкоголем даже собственную жену — 75-летняя женщина попробовала товар супруга и попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Ольга Степанова также была арестована на два месяца, сообщает Telegram-канал «112».

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержаны восемь человек по делу о смертельных отравлениях суррогатным алкоголем в Сланцевском и Волосовском районах.

До этого в Ленобласти зафиксировали новую вспышку отравлений.