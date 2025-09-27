Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:35, 27 сентября 2025Силовые структуры

Новую вспышку смертельных отравлений суррогатом зафиксировали в российском регионе

В Ленобласти зафиксировали новую вспышку смертельных отравлений суррогатом
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Visionlabs / Shutterstock / Fotodom  

В Волосовском районе Ленобласти зафиксировали новую вспышку смертельных отравлений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным источника, в Волосово жертвы также проживали по соседству друг с другом, их нашли без признаков жизни по домам. Еще одного отравившегося обнаружили в деревне Красные Череповицы. Экспертиза установила содержание метилового спирта в крови каждого.

Возбуждено уголовное дело, задержан 63-летний подозреваемый. Из его квартиры правоохранители изъяли канистры с запахом алкоголя.

Telegram-канал Shot уточняет, что общее число отравившихся в Ленобласти достигло 25 человек.

27 сентября сообщалось, что в городе Сланцы Ленобласти и соседней с ним деревне Гостицы 19 человек отравились самогоном, спасти их не удалось. По делу о продаже суррогата задержали трех человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе предупредили о новой большой войне

    В отношении обманувшей фанатов «Руки вверх!» кассирши возбудили уголовное дело

    Новую вспышку смертельных отравлений суррогатом зафиксировали в российском регионе

    Украину обвинили в поставках дронов-камикадзе террористам по всему миру

    По российской нефтеперекачивающей станции нанесен удар

    Генпрокуратура подала иск к владельцу торгового порта Туапсе

    В Госдуме высказались об уехавших артистах

    Светлаков и Малахов исчезли из дела о теракте в «Крокусе»

    Задержан третий подозреваемый по делу о продаже суррогатного алкоголя в Ленобласти

    На Украине объявили в розыск главу «Росатома»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости