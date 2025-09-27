Новую вспышку смертельных отравлений суррогатом зафиксировали в российском регионе

В Ленобласти зафиксировали новую вспышку смертельных отравлений суррогатом

В Волосовском районе Ленобласти зафиксировали новую вспышку смертельных отравлений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным источника, в Волосово жертвы также проживали по соседству друг с другом, их нашли без признаков жизни по домам. Еще одного отравившегося обнаружили в деревне Красные Череповицы. Экспертиза установила содержание метилового спирта в крови каждого.

Возбуждено уголовное дело, задержан 63-летний подозреваемый. Из его квартиры правоохранители изъяли канистры с запахом алкоголя.

Telegram-канал Shot уточняет, что общее число отравившихся в Ленобласти достигло 25 человек.

27 сентября сообщалось, что в городе Сланцы Ленобласти и соседней с ним деревне Гостицы 19 человек отравились самогоном, спасти их не удалось. По делу о продаже суррогата задержали трех человек.