В Ленобласти 12 человек скончались от отравления суррогатным самогоном

12 человек скончались за трое суток от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области.

Все отравившиеся — жители города Сланцы и соседней с ним деревни Гостицы. Задержаны подозреваемые в производстве и продаже «паленого» алкоголя — это 79-летний пенсионер (по другим данным, ему 75 или 78 лет) и 60-летняя работница детского сада, которая и могла производить суррогат.

Бутлегера-пенсионера уже штрафовали за продажу «паленого» алкоголя

По предварительным данным, 24 сентября первым из-за отравления в больницу попал 54-летний житель Гостиц. Его госпитализировали, а уже через два часа он умер. Вечером в тот же день в деревне умер 69-летний мужчина, а в одном из домов по соседству были найдены тела 42-летнего мужчины и женщины 58 лет.

В четверг, 25 сентября, в той же деревне нашли мертвыми еще одного мужчину и его соседку: обоим было 46 лет. В тот же день в Сланцах умерла 60-летняя женщина, ее 39-летний сын госпитализирован.

Еще двое пострадавших из Гостиц попали к медикам в тяжелом состоянии. Позднее стало известно, что госпитализированные скончались — число жертв таким образом достигло 12. В числе пострадавших — 75-летняя жена подозреваемого в производстве суррогатного самогона. В их доме оперативники уголовного розыска нашли пустые стеклянные бутылки и пластиковые канистры объемом до 10 литров с характерным запахом спирта.

Фото: Кирилл Калинников / РИА Новости

Самогон могла гнать работница детсада

79-летний пенсионер, скорее всего, и продавал алкоголь местным жителям. По данным 47news, пять лет назад его уже штрафовали за продажу «паленого» спиртного. При этом поставщиком суррогата для него могла быть 60-летняя сотрудница детского сада в Сланцах, учитель-дефектолог. Она также задержана. Факт задержания подтвердила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Соседка бутлегера подтвердила, что только в их подъезде скончались три человека — все они брали зелье производившего алкоголь соседа. С ее слов, он гнал самогон и продавал его с 1990-х годов — покупал спирт и «делал авторскую мешанину».

Женщина же могла поставлять «левый» спирт пенсионеру, который разливал алкоголь по бутылкам и продавал.

Прокурор Ленобласти поставил ситуацию на особый контроль. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Решается вопрос о заключении под стражу задержанных.

В августе компания из пяти человек отравилась суррогатом

В августе в Балахне Нижегородской области компания из пяти человек насмерть отравилась суррогатным алкоголем. Двое из них ушли из жизни до приезда скорой помощи, трое — по дороге в больницу. Компания накануне отмечала День города, а алкоголь они купили «у умельцев в некоем "веселом гараже"».

ЧП произошло в общежитии для неблагополучных семей, а члены этой компании были соседями по комнатам. Самому старшему из них было 67 лет, а самой молодой — 31 год. Троим из них стало плохо еще вечером 30 августа, еще двоим — утром 31-го. В результате происшествия никто не выжил.

Недавно был вынесен приговор по делу об отравлении «Мистером Сидром»

В сентябре в Самаре суд вынес приговоры по делу об отравлении 116 россиян напитком «Мистер Сидр».

Анара Гусейнова, который отвечал за производство напитка, приговорили к девяти годам колонии общего режима. Артема Айрапетяна, поставлявшего спиртосодержащую жидкость с содержанием метанола, — к восьми годам колонии общего режима.

По версии следствия, в мае 2023 года со склада МВД было похищено шесть тонн метилового спирта. Желавший сэкономить время на процессе брожения Айрапетян купил спирт и поставил его Гусейнову, который использовал его при производстве суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр». Из 116 человек, пострадавших после употребления напитка, 50 скончались.