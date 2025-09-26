Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:18, 26 сентября 2025Россия

Свыше 10 человек скончались от отравления самогоном в Ленобласти. Смертельный суррогат производила работница детсада

В Ленобласти 12 человек скончались от отравления суррогатным самогоном
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

12 человек скончались за трое суток от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области.

Все отравившиеся — жители города Сланцы и соседней с ним деревни Гостицы. Задержаны подозреваемые в производстве и продаже «паленого» алкоголя — это 79-летний пенсионер (по другим данным, ему 75 или 78 лет) и 60-летняя работница детского сада, которая и могла производить суррогат.

Бутлегера-пенсионера уже штрафовали за продажу «паленого» алкоголя

По предварительным данным, 24 сентября первым из-за отравления в больницу попал 54-летний житель Гостиц. Его госпитализировали, а уже через два часа он умер. Вечером в тот же день в деревне умер 69-летний мужчина, а в одном из домов по соседству были найдены тела 42-летнего мужчины и женщины 58 лет.

В четверг, 25 сентября, в той же деревне нашли мертвыми еще одного мужчину и его соседку: обоим было 46 лет. В тот же день в Сланцах умерла 60-летняя женщина, ее 39-летний сын госпитализирован.

Еще двое пострадавших из Гостиц попали к медикам в тяжелом состоянии. Позднее стало известно, что госпитализированные скончались — число жертв таким образом достигло 12. В числе пострадавших — 75-летняя жена подозреваемого в производстве суррогатного самогона. В их доме оперативники уголовного розыска нашли пустые стеклянные бутылки и пластиковые канистры объемом до 10 литров с характерным запахом спирта.

Фото: Кирилл Калинников / РИА Новости

Самогон могла гнать работница детсада

79-летний пенсионер, скорее всего, и продавал алкоголь местным жителям. По данным 47news, пять лет назад его уже штрафовали за продажу «паленого» спиртного. При этом поставщиком суррогата для него могла быть 60-летняя сотрудница детского сада в Сланцах, учитель-дефектолог. Она также задержана. Факт задержания подтвердила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Соседка бутлегера подтвердила, что только в их подъезде скончались три человека — все они брали зелье производившего алкоголь соседа. С ее слов, он гнал самогон и продавал его с 1990-х годов — покупал спирт и «делал авторскую мешанину».

Женщина же могла поставлять «левый» спирт пенсионеру, который разливал алкоголь по бутылкам и продавал.

Материалы по теме:
«Россия никогда не спивалась» Водка, мед и самогон: кто создал миф о пьяных русских
«Россия никогда не спивалась»Водка, мед и самогон: кто создал миф о пьяных русских
13 октября 2020
«Я глотнул. Батюшки-светы! Выпивон!» Что заставило россиян пить водку литрами и когда пьянство стало нормой?
«Я глотнул. Батюшки-светы! Выпивон!»Что заставило россиян пить водку литрами и когда пьянство стало нормой?
17 октября 2020
«Пить никто не прекращал» 40 лет назад в СССР решили победить пьянство. К чему это привело и как русский народ выживал без водки?
«Пить никто не прекращал»40 лет назад в СССР решили победить пьянство. К чему это привело и как русский народ выживал без водки?
7 мая 2025

Прокурор Ленобласти поставил ситуацию на особый контроль. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Решается вопрос о заключении под стражу задержанных.

В августе компания из пяти человек отравилась суррогатом

В августе в Балахне Нижегородской области компания из пяти человек насмерть отравилась суррогатным алкоголем. Двое из них ушли из жизни до приезда скорой помощи, трое — по дороге в больницу. Компания накануне отмечала День города, а алкоголь они купили «у умельцев в некоем "веселом гараже"».

ЧП произошло в общежитии для неблагополучных семей, а члены этой компании были соседями по комнатам. Самому старшему из них было 67 лет, а самой молодой — 31 год. Троим из них стало плохо еще вечером 30 августа, еще двоим — утром 31-го. В результате происшествия никто не выжил.

Недавно был вынесен приговор по делу об отравлении «Мистером Сидром»

В сентябре в Самаре суд вынес приговоры по делу об отравлении 116 россиян напитком «Мистер Сидр».

Анара Гусейнова, который отвечал за производство напитка, приговорили к девяти годам колонии общего режима. Артема Айрапетяна, поставлявшего спиртосодержащую жидкость с содержанием метанола, — к восьми годам колонии общего режима.

По версии следствия, в мае 2023 года со склада МВД было похищено шесть тонн метилового спирта. Желавший сэкономить время на процессе брожения Айрапетян купил спирт и поставил его Гусейнову, который использовал его при производстве суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр». Из 116 человек, пострадавших после употребления напитка, 50 скончались.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Свыше 10 человек скончались от отравления самогоном в Ленобласти. Смертельный суррогат производила работница детсада

    В Москве доля свободных офисов упала до пяти процентов

    Жестокую расправу над российским пенсионером раскрыли спустя 13 лет

    Телезвезда упала по пути в туалет и подала за это в суд

    Трамп поспорил с женой на борту вертолета

    Наталия Орейро вернется в Россию

    Россиянин украл часть мемориала бойцам СВО и попал на видео

    Российские войска продвинулись в Сумской области

    В МИД России раскрыли детали встречи Лаврова и главы Госдепа

    «Просьба сохранять спокойствие». В России подорвали железную дорогу. Что происходит на месте ЧП?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости