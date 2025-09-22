По делу об отравлении 116 россиян напитком «Мистер Сидр» вынесли приговоры

В Самаре суд приговорил Айрапетяна и Гусейнова за отравления «Мистером Сидром»

В Самаре суд вынес приговоры по делу об отравлении 116 россиян напитком «Мистер Сидр». Об этом пишет ТАСС.

Анара Гусейнова, который отвечал за производство напитка, приговорили к девяти годам лишения свободы. Артема Айрапетяна, поставлявшего спиртосодержащую жидкость с содержанием метанола, — к восьми годам. Мужчин признали виновными по статье 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

По версии следствия, в мае 2023 года со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» было похищено шесть тонн метилового спирта. Желавший сэкономить время на процессе брожения, Айрапетян купил спирт и поставил его Гусейнову, который использовал его при производстве суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр».

Из 116 человек, пострадавших после употребления напитка, 50 получили отравление, несовместимое с жизнью.

Ранее сообщалось, что прокурор запрашивал для мужчин по девять лет и девять месяцев лишения свободы.