Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:30, 22 сентября 2025Силовые структуры

По делу об отравлении 116 россиян напитком «Мистер Сидр» вынесли приговоры

В Самаре суд приговорил Айрапетяна и Гусейнова за отравления «Мистером Сидром»
Варвара Митина (редактор)

Фото: УМВД России по Ульяновской области / РИА Новости

В Самаре суд вынес приговоры по делу об отравлении 116 россиян напитком «Мистер Сидр». Об этом пишет ТАСС.

Анара Гусейнова, который отвечал за производство напитка, приговорили к девяти годам лишения свободы. Артема Айрапетяна, поставлявшего спиртосодержащую жидкость с содержанием метанола, — к восьми годам. Мужчин признали виновными по статье 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

По версии следствия, в мае 2023 года со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» было похищено шесть тонн метилового спирта. Желавший сэкономить время на процессе брожения, Айрапетян купил спирт и поставил его Гусейнову, который использовал его при производстве суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр».

Из 116 человек, пострадавших после употребления напитка, 50 получили отравление, несовместимое с жизнью.

Ранее сообщалось, что прокурор запрашивал для мужчин по девять лет и девять месяцев лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена будет велика». Власти заявили о тяжелой ситуации в Белгородской области и пообещали ответить на атаки ВСУ

    Названы самые переоцененные упражнения в тренировках

    При атаке ВСУ на Крым пострадали жители Белоруссии

    В Москве начали строить новую линию метро

    Еще в одной азиатской стране прошли массовые протесты

    Спецназовец перепутал патроны и выстрелил в сослуживца 23 раза

    Российский военный Енот объяснил закапывание тяжелой техники ВСУ

    Появились снимки без фотошопа звезды «Дневников вампира» Нины Добрев в купальнике

    Раскрыты простые методы улучшения работы памяти

    В России назвали цель атаки ВСУ на Крым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости