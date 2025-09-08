По делу об отравлении 116 россиян напитком «Мистер Сидр» появились новые подробности

В Самаре запросили срок для фигурантов дела об отравлении «Мистером Сидром»

В Самаре сторона обвинения запросила по девять лет и девять месяцев лишения свободы двум фигурантам уголовного дела об отравлении 116 россиян напитком «Мистер Сидр». Об этом пишет ТАСС.

Отбывать наказание обвиняемые должны в колонии общего режима, считает прокурор. Анар Гусейнов, который отвечал за производство, и Артем Айрапетян, поставлявший спиртосодержащую жидкость с содержанием метанола, проходят обвиняемыми по статье 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

По версии следствия, в мае 2023 года со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» было похищено шесть тонн метилового спирта. Желавший сэкономить время на процессе брожения, Айрапетян купил спирт и поставил его Гусейнову, который использовал его при производстве суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр».

Из 116 человек, пострадавших после употребления напитка, 50 получили отравление, несовместимое с жизнью. Обвиняемые частично признали вину. Они находятся под стражей.