В российском городе отравились алкоголем и не выжили 5 человек

В нижегородской Балахне пять человек умерли, отравившись алкоголем

В городе Балахна Нижегородской области пять человек отравились суррогатным (по предварительным данным) алкоголем. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Компания употребляла алкоголь в жилом доме на улице Чапаева. Затем им стало плохо: двое человек ушли из жизни еще до приезда скорой помощи, трое — по пути в больницу.

На данный момент на месте случившегося находятся следователи. Они устанавливают детали произошедшего.

По данным портала NN.RU (издание ссылается на источник в медицинских кругах), все произошло в общежитии для неблагополучных семей. Члены этой компании, по предварительным данным, были соседями по комнатам. Самому старшему из них было 67 лет, самой молодой — 31 год.

Первый вызов в скорую поступил еще накануне, 30 августа, рассказал главред Нижегородского медиздания «Стационар-пресс» Алексей Никонов. Медики, приехавшие на место, уже ничем не могли помочь мужчине. Следом в тот же день поступили еще два вызова — пострадавших доставили в больницу, но реанимировать их не удалось. Двум последним жертвам отравления стало плохо уже в воскресенье. Издание отмечает, что накануне в Балахне отмечали день города.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае 15 человек отравились чачей с метиловым спиртом. Врачам удалось спасти лишь нескольких из них. Рынок, где торговали опасным алкоголем, после случившегося решили закрыть.