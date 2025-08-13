Стало известно о новых пострадавших от отравления чачей из Адлера

Mash: Число отравившихся чачей из Адлера достигло 15

Число пострадавших от отравления чачей из Адлера достигло 15 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На данный момент в Уфе двое мужчин находятся в больнице, один из них в реанимации в тяжелом состоянии. Помимо этого, в столице Башкирии госпитализировали 36-летнюю женщину после потери зрения, однако медики не смогли ее спасти.

До этого стало известно, что одного из госпитализированных в Уфе мужчин угостили спиртным напитком в транспорте. После этого он потерял зрение и попал в больницу.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае чачей с метиловым спиртом отравились более 12 человек. Десять из них спасти не удалось. После случившегося рынок, где торговали смертельным алкоголем, решили закрыть.