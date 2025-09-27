Задержан третий подозреваемый по делу о продаже суррогатного алкоголя в Ленобласти

Третий подозреваемый задержан в Ленинградской области по делу о смертельном отравлении алкоголем. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она сообщила, что третьим подозреваемым в причастности к реализации суррогатного алкоголя оказался 54-летний житель города Сланцы.

В его гараже были найдены емкости со спиртосодержащей продукцией, их изъяли и отправили на экспертизу.

Ранее стало известно, что в Ленобласти 19 человек отравились самогоном. Все отравившиеся — жители города Сланцы и соседней с ним деревни Гостицы. Задержаны подозреваемые в производстве и продаже «паленого» алкоголя — это пенсионер и работница детского сада, которая и могла производить суррогат