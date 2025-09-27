Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:35, 27 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыто число задержанных по делу о смертельных отравлениях россиян суррогатом

В Ленобласти задержаны 8 человек за отравления людей суррогатом
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Ленинградской области задержаны восемь человек по делу о смертельных отравлениях суррогатным алкоголем в Сланцевском и Волосовском районах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Правоохранители провели обыски и изъяли в общей сложности более тысячи литров суррогата. Устанавливается источник его поступления в регион, также решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Ход расследования уголовного дела поставлен прокурором на особый контроль.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти зафиксировали новую вспышку отравлений. Общее число отравившихся в Ленобласти достигло 25 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму ответили на заявления Зеленского о статусе полуострова

    Раскрыто число задержанных по делу о смертельных отравлениях россиян суррогатом

    В Московском зоопарке родились детеныши капибары

    На Западе рассказали о завершении проекта «Украина»

    Ученые предсказали повышенную солнечную активность

    Игрок «Ливерпуля» назвал лучшего российского футболиста в истории чемпионата Франции

    Мощный удар нанесен по критической инфраструктуре на западе Украины

    В отношении обманувшей фанатов «Руки Вверх!» кассирши возбудили уголовное дело

    Новую вспышку смертельных отравлений суррогатом зафиксировали в российском регионе

    Украину обвинили в поставках дронов-камикадзе террористам по всему миру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости