Раскрыто число задержанных по делу о смертельных отравлениях россиян суррогатом

В Ленобласти задержаны 8 человек за отравления людей суррогатом

В Ленинградской области задержаны восемь человек по делу о смертельных отравлениях суррогатным алкоголем в Сланцевском и Волосовском районах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Правоохранители провели обыски и изъяли в общей сложности более тысячи литров суррогата. Устанавливается источник его поступления в регион, также решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Ход расследования уголовного дела поставлен прокурором на особый контроль.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти зафиксировали новую вспышку отравлений. Общее число отравившихся в Ленобласти достигло 25 человек.