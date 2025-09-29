Девушка Дурова сломала кость стопы

Девушка Павла Дурова Юлия Вавилова рассказала, что сломала кость стопы

Девушка российского предпринимателя и основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова сломала кость стопы. О травме она рассказала в Telegram-канале.

Вавилова опубликовала рентген-снимки, на которых видно, что она сломала плюсневую кость. Она уточнила, что получила травму, когда спускалась по лестнице и пропустила одну ступеньку.

«Видимо, жизнь намекает, что мне пора замедлиться, так как сейчас я ничего не могу делать, кроме как отдыхать и оставаться дома», — написала Вавилова. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она также выложила ролик, на котором передвигается на костылях.

Ранее сообщалось, что Дуров подарил возлюбленной на ее 25-летие эксклюзивного NFT-лягушонка. Уточнялось, что стоимость подарка — 52,5 тысячи долларов США (4,2 миллиона рублей).

Перед этим Вавилова рассказала, что получила американскую визу. Она также опубликовала фотографию паспорта с визой.

