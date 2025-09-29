Мир
12:47, 29 сентября 2025Мир

Еврокомиссар рассказала о следующем шаге для вступления Украины в ЕС

Еврокомиссар Кос: Украина готова к следующему шагу для вступления в ЕС
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина готова к следующему шагу для вступления в Европейский союз (ЕС), теперь евроинтеграция
страны зависит от участников объединения. Об этом заявила комиссар Евросоюза по вопросам расширения блока Марта Кос, передает Politico.

«Все кластеры были проверены в рекордно короткие сроки. Украина выполнила свои обязательства, она готова к следующему шагу. Теперь дело за государствами — членами Евросоюза, которые должны дать добро. И Киев, и Брюссель не могут допустить замедления темпов реформ на Украине. Сейчас самое время ускориться», — указала еврокомиссар.

Также Кос отправится на Украину 29 сентября, где в первую очередь проведет встречу с местной венгерской общиной. Она отметила, это является «важным шагом», поскольку европейская интеграция «смогла обеспечить надежную защиту национальных меньшинств во всем сообществе».

20 мая Кос заявила, что Украина выполнила «свою домашнюю работу» и готова к открытию первого этапа переговоров о вступлении страны в ЕС. Она подчеркнула, что возможная евроинтеграция республики станет «ключевым элементом гарантий безопасности».

    Все новости