Гражданин США получил в России срок за наемничество

В ДНР наемника из США заочно приговорили к 14 годам колонии

В Донецкой народной республике (ДНР) заочно осудили наемника из США. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Он признан виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

Как установил суд, в апреле 2022 года 30-летний Патрик Колдуэлл через границу с Польшей попал на территорию Украины и вступил в «Интернациональный легион» в качестве наемника. На тренировочных базах прошел военную подготовку для получения навыков обращения с оружием, необходимом для участия в вооруженном конфликте. Его обеспечили оружием, боеприпасами и специальным снаряжением. До октября 2023 года он принимал участие в боях против российских войск.

За эти действия он получил вознаграждение в размере более 1,3 миллиона рублей. Наемник объявлен в международный розыск.

Суд заочно приговорил Колдуэлла к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что американец после поездки в Россию получил срок 24 года.