Медведев оценил шансы начала войны с Европой

Медведев: Европа не может самостоятельно развязать войну с Россией

Европа не сможет самостоятельно развязать войну с Россией. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«В европейских странах из каждого утюга вещают про войну с Россией в течение ближайших пяти лет. Ее быть не должно. Почему? Потому что она противоречит интересам нашей страны», — сказал он.

По его мнению, европейские лидеры не способны принять на себя груз ответственности за какое-либо серьезное дело. Кроме того, они не обладают стратегическим мышлением, необходимым для военных решений.

Жители Европы, по словам Медведева, в большинстве инертны и изнеженны. Они не захотят сражаться за какие-либо общие идеалы или свою землю, добавил он.

До этого политик допустил войну России и Европы. Перечислив все за и против, политик пришел к выводу, что полностью исключать риска войны России с Евросоюзом нельзя.