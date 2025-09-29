Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:13, 29 сентября 2025Россия

Медведев оценил шансы начала войны с Европой

Медведев: Европа не может самостоятельно развязать войну с Россией
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Европа не сможет самостоятельно развязать войну с Россией. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«В европейских странах из каждого утюга вещают про войну с Россией в течение ближайших пяти лет. Ее быть не должно. Почему? Потому что она противоречит интересам нашей страны», — сказал он.

По его мнению, европейские лидеры не способны принять на себя груз ответственности за какое-либо серьезное дело. Кроме того, они не обладают стратегическим мышлением, необходимым для военных решений.

Жители Европы, по словам Медведева, в большинстве инертны и изнеженны. Они не захотят сражаться за какие-либо общие идеалы или свою землю, добавил он.

До этого политик допустил войну России и Европы. Перечислив все за и против, политик пришел к выводу, что полностью исключать риска войны России с Евросоюзом нельзя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Целенаправленно шел убивать». Бывший студент устроил резню в архангельском техникуме. Он мстил преподавателю за отчисление

    Уволенного российского вице-губернатора задержали за мошенничество. Его жену обвиняли в помощи бойцам ВСУ, которые жили в ее отеле

    Трамп пройдет испытание на лидерство

    Напавшего на российский техникум задержали с помощью студентов

    Бывший вице-губернатор российского региона отказался признать вину

    На Западе прокомментировали российский МиГ-29 в Иране

    В Кремле прокомментировали возможные поставки Украине ракет Tomahawk

    В России анонсировали повышение соцвыплат в 2026 году

    Зеленский заявил о новом отношении США к конфликту на Украине

    Трамп «озолотил» Овальный кабинет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости