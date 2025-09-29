Медведев: Риска войны РФ с Европой исключать нельзя

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил войну России с Европой. О теоретическом конфликте он порассуждал в Telegram.

Перечислив все за и против, политик пришел к выводу, что полностью исключать риска войны России с Евросоюзом нельзя.

«Фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся», — пояснил он. В случае, если такой вооруженный конфликт действительно начнется, он вполне может перерасти в войну с использованием средств массового поражения, заключил зампред Совбеза.

Ранее Дмитрий Медведев опубликовал пост с оскорблениями в адрес Владимира Зеленского. В состоящей из трех предложений записи, посвященной ответу на угрозы Зеленского Кремлю, российский политик дважды оскорбил адресата публикации. В первом предложении Медведев назвал Зеленского «нариком», во втором — «уродом».