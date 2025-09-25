Россия
14:07, 25 сентября 2025Россия

Медведев дважды в посте из трех предложений оскорбил Зеленского

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал короткий пост, в котором дважды оскорбил Владимира Зеленского. Запись опубликована в канале политика в мессенджере MAX.

В состоящей из трех предложений записи, посвященной ответу на угрозы Зеленского Кремлю, российский политик дважды оскорбил адресата публикации. В первом предложении Медведев назвал Зеленского «нариком», во втором — «уродом».

Оскорблений не было лишь в третьем предложении, адресованном США, которым, по словам Медведева, следует помнить о способности России применять мощное вооружение в ответ на угрозы.

В одном из предыдущих постов Медведев оскорбил Зеленского и европейских лидеров семь раз. Среди прочего, Зеленского он называл «недоделанным фюрером», «потрепанной киевской шавкой», «оборзевшим наркоклоуном» и «утратившим легитимность упырем».

