00:04, 8 сентября 2025Экономика

Названы требуемые компаниями от фрилансеров навыки

Solar Staff: От фрилансеров в России ждут соблюдения дедлайнов и качества работы
Вячеслав Агапов

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

От фрилансеров в России ждут соблюдения дедлайнов и качественной работы. Требуемые навыки от соискателей назвал гендиректор платформы для безопасного управления внештатными командами Solar Staff Роман Шинкаренко (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По словам эксперта, от внештатных специалистов ждут того же, что от штатных удаленных сотрудников. При этом все большую значимость приобретают более стратегические задачи — способность быстро запускать продукты и помогать бизнесу выводить на рынок локальные решения.

«В высоконагруженных отраслях, как ивент, медиа и реклама, внештатная модель работы стала инструментом гибкого масштабирования: она позволяет оперативно закрывать проекты и не перегружать административный контур. Основные ожидания бизнеса — это ответственность, прозрачность коммуникаций и готовность специалистов быть на связи. Эти акценты мы регулярно фиксируем в своей практике», — пояснил Шинкаренко.

Как отметил источник, сложившийся тренд в экономике показывает, что фриланс — не альтернатива, а равноправная форма занятости, в том числе и для российского рынка. Такая ситуация выигрышна для обеих сторон: для компаний он предоставляет гибкость, оперативность и снижение затрат, а для специалистов — выбор, свобода и развитие.

По данным, Level Group 21 процент россиян подрабатывает в одном или двух местах. Еще 33 процента собираются обзавестись подработкой и уже находятся в поисках подходящего места. В 33 процентах случаев россияне подрабатывают в продажах и на маркетплейсах. Кроме того, 32 процента получают дополнительный доход, оказывая репетиторские услуги, а также выступая в качестве бьюти-мастера или

