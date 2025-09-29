Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:39, 29 сентября 2025Забота о себе

Невролог развеял миф о красном вине

Невролог Рестак: Безопасной для здоровья мозга дозы алкоголя не существует
Наталья Обрядина1

Фото: MckPhotoBox / Shutterstock / Fotodom

Утверждение, будто небольшое количество красного вина помогает в профилактике деменции, не соответствует действительности, заявил невролог Ричард Рестак. Этот миф он развеял в разговоре с изданием HuffPost.

Врач предупредил, что не существует безопасной для здоровья мозга дозы алкоголя, поскольку содержащийся в нем спирт — это нейротоксин. В доказательство своих слов он сослался на результаты масштабного исследования, показавшего, что даже один-три бокала вина в неделю увеличивают риск слабоумия на 15 процентов.

Кроме того, установлено, что у людей с наследственной предрасположенностью к алкоголизму вероятность развития деменции повышена на 16 процентов.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
«Наши старые друзья глисты» Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
«Наши старые друзья глисты»Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
7 июля 2018

Каждая выпитая порция спиртного увеличивает риск развития когнитивных расстройств, отмечается в материале. В то же время никаких доказательств, подтверждающих ранее выдвинутую гипотезу о том, что умеренное потребление вина защищает от деменции, обнаружено не было.

Ранее ученые из Южной Кореи и Китая доказали, что экстракт уссурийской груши способен защищать печень от повреждений, вызванных алкоголем, и снижать уровень токсичного ацетальдегида.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Целенаправленно шел убивать». Бывший студент устроил резню в архангельском техникуме. Он мстил преподавателю за отчисление

    Уволенного российского вице-губернатора задержали за мошенничество. Его жену обвиняли в помощи бойцам ВСУ, которые жили в ее отеле

    Трамп пройдет испытание на лидерство

    Напавшего на российский техникум задержали с помощью студентов

    Бывший вице-губернатор российского региона отказался признать вину

    На Западе прокомментировали российский МиГ-29 в Иране

    В Кремле прокомментировали возможные поставки Украине ракет Tomahawk

    В России анонсировали повышение соцвыплат в 2026 году

    Зеленский заявил о новом отношении США к конфликту на Украине

    Трамп «озолотил» Овальный кабинет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости