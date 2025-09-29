Невролог развеял миф о красном вине

Невролог Рестак: Безопасной для здоровья мозга дозы алкоголя не существует

Утверждение, будто небольшое количество красного вина помогает в профилактике деменции, не соответствует действительности, заявил невролог Ричард Рестак. Этот миф он развеял в разговоре с изданием HuffPost.

Врач предупредил, что не существует безопасной для здоровья мозга дозы алкоголя, поскольку содержащийся в нем спирт — это нейротоксин. В доказательство своих слов он сослался на результаты масштабного исследования, показавшего, что даже один-три бокала вина в неделю увеличивают риск слабоумия на 15 процентов.

Кроме того, установлено, что у людей с наследственной предрасположенностью к алкоголизму вероятность развития деменции повышена на 16 процентов.

Каждая выпитая порция спиртного увеличивает риск развития когнитивных расстройств, отмечается в материале. В то же время никаких доказательств, подтверждающих ранее выдвинутую гипотезу о том, что умеренное потребление вина защищает от деменции, обнаружено не было.

Ранее ученые из Южной Кореи и Китая доказали, что экстракт уссурийской груши способен защищать печень от повреждений, вызванных алкоголем, и снижать уровень токсичного ацетальдегида.