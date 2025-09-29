Мир
Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

Премьер-министр Венгрии Орбан: Суверенитету Украины давно пришел конец
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Украина не может вести себя как суверенное государство, так как ее суверенитету давно пришел конец. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РИА Новости.

Венгерский премьер напомнил, что Украина потеряла пятую часть своей территории. По его словам, на этом закончился суверенитет страны.

«Оставшуюся территорию содержим мы. И если мы, я имею в виду, Запад решит, что завтра утром мы не дадим им ни форинта, для Украины все будет кончено», — добавил он.

Ранее Виктор Орбан предрек раздел Украины после прекращения боевых действий. По его мнению, после завершения конфликта страна будет поделена на три зоны: российскую, западную и демилитаризованную.

