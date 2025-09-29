Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:37, 29 сентября 2025Россия

Помощник президента России заявил о проблемах в поддержке бойцов СВО

Демин: В сфере поддержки бойцов СВО сохраняются проблемы, нужны новые подходы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В сфере поддержки участников специальной военной операции (СВО) на Украине сохраняются проблемы, для их решения требуются новые подходы. Об этом заявил помощник президента России Алексей Дюмин, передает РИА Новости.

«Мы видим, что проблемы есть, что есть определенные вещи, которые требуют синхронизации, докалибровки, выработки новых механизмов и подходов. От чего-то надо отказаться, что-то надо внедрить», — обозначил Дюмин.

По его словам, ситуация с поддержкой бойцов СВО требует создания единого стандарта оказания той или иной помощи.

Кроме того, помощник главы государства подчеркнул, что в ближайшее время число россиян со статусом «защитник отечества» увеличится кратно, поэтому возникла необходимость минимизировать риски от нерешенных вопросов. «Очень много вопросов, которые требуют урегулирования», — обозначил он.

Дюмин уточнил, что предложения по совершенствованию помощи участникам СВО, которые выработают на заседании президиума Госсовета, позднее представят президенту России Владимиру Путину. «Президент уделяет личное внимание, держит на контроле вопросы поддержки ветеранов СВО», — заключил он.

Ранее Путин заявил, что помощь участникам СВО и их семьям является данью государства. «Внимание должно быть постоянное», — говорил он во время встречи с губернатором Смоленской области Василием Анохиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали итоги выборов в Молдавии

    Раскрыт неожиданный защитник мозга при инсульте

    В Европе захотели ограничить права представителей России

    Бойцы СВО захватили украинский безэкипажный катер-«матку»

    Еврокомиссар рассказала о следующем шаге для вступления Украины в ЕС

    Минэнерго заявило о серьезной проблеме геологоразведки в России

    Доктор Мясников назвал самый серьезный постулат для защиты от раннего инфаркта

    Мать архангельского экс-студента раскрыла детали его подготовки к резне в техникуме

    Зеленский прокомментировал результаты выборов в Молдавии

    Уникальный Aurus Senat Киркорова за миллионы рублей сняли на фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости