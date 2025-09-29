Помощник президента России заявил о проблемах в поддержке бойцов СВО

Демин: В сфере поддержки бойцов СВО сохраняются проблемы, нужны новые подходы

В сфере поддержки участников специальной военной операции (СВО) на Украине сохраняются проблемы, для их решения требуются новые подходы. Об этом заявил помощник президента России Алексей Дюмин, передает РИА Новости.

«Мы видим, что проблемы есть, что есть определенные вещи, которые требуют синхронизации, докалибровки, выработки новых механизмов и подходов. От чего-то надо отказаться, что-то надо внедрить», — обозначил Дюмин.

По его словам, ситуация с поддержкой бойцов СВО требует создания единого стандарта оказания той или иной помощи.

Кроме того, помощник главы государства подчеркнул, что в ближайшее время число россиян со статусом «защитник отечества» увеличится кратно, поэтому возникла необходимость минимизировать риски от нерешенных вопросов. «Очень много вопросов, которые требуют урегулирования», — обозначил он.

Дюмин уточнил, что предложения по совершенствованию помощи участникам СВО, которые выработают на заседании президиума Госсовета, позднее представят президенту России Владимиру Путину. «Президент уделяет личное внимание, держит на контроле вопросы поддержки ветеранов СВО», — заключил он.

Ранее Путин заявил, что помощь участникам СВО и их семьям является данью государства. «Внимание должно быть постоянное», — говорил он во время встречи с губернатором Смоленской области Василием Анохиным.