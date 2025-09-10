Россия
Путин высказался о помощи бойцам СВО

Путин: Помощь бойцам СВО является данью государства
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Помощь участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям является данью государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

«Внимание должно быть постоянное. Это не какое-то модное направление... Это дань со стороны государства тем людям, которые встают на его защиту. Это должно быть на постоянной основе», — сказал глава государства.

Тема помощи участникам СВО была одной из главных тем встречи с главой региона. Также на ней обсуждалась социально экономическая ситуация в регионе и взаимодействие Смоленской области с Белоруссией.

Ранее Путин заявлял, что молодые участники СВО на своем примере показывают важнейшие нравственные ориентиры. Он сказал, что молодежь своей жизнью доказывает, какая всепобеждающая сила заключена в любви к Отечеству.

