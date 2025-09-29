Российскому бойцу раздробило руку на глазах у отправившегося вслед за ним на СВО отца

Подполковник МВД в отставке из Оренбургской области Кумысбай Утепкалиев ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) вслед за сыном и стал свидетелем тому, как тому раздробило руку в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Историю публикует газета «Оренбуржье».

Как пишет издание, сын подполковника был мобилизован в 2022 году. Его отец решил уйти на фронт в 2024-м — с ноября по май он находился на линии боевого соприкосновения. «Часть мобилизованных в отпуске ни разу не была, да и в живых из товарищей сына к третьему году войны остались немногие. Хотелось помочь, поддержать, чтобы духом не падали», — рассказал о своем решении Утепкалиев.

По его словам, он попал в роту к сыну, где на момент его демобилизации по завершению контракта произошло шесть безвозвратных потерь, еще девять человек были ранены, в их числе — его сын.

Сын Утепкалиева получил ранение в Часовом Яре, где они четыре месяца находились без связи, практически без воды и еды.

«Воду из луж набирали, процеживали и пили, там вообще с питьевой водой проблемы. Продукты сбрасывали ребятам с коптера, украинцы это заметили и отправили вместо посылки взрывчатку, один из бойцов не выжил. Сыну раздробило кисть руки», — вспомнил мужчина.

Утепкалиев рассказал, что сын после прохождения лечения вернулся на передовую. «Пальцы в кулак не сжимаются, но вернулся на фронт, у мобилизованных контракт бессрочный, до конца СВО», — пояснил он.

