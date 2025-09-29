Силовые структуры
17:07, 29 сентября 2025Силовые структуры

Самокатчик сбил беременную россиянку на тротуаре и скрылся

В Москве возбудили дело в отношении самокатчика, сбившего беременную
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве возбудили дело в отношении самокатчика, сбившего беременную. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 268 («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта») УК РФ.

По данным агентства, неизвестный на самокате сбил беременную женщину на тротуаре около дома на Ленинском проспекте, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Следователи возбудили уголовное дело по данному факту, контроль осуществляется центральным аппаратом СК.

Ранее сообщалось, что в российском городе мужчина на электровелосипеде сбил несовершеннолетнего.

    Все новости