Самокатчик сбил беременную россиянку на тротуаре и скрылся

В Москве возбудили дело в отношении самокатчика, сбившего беременную. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 268 («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта») УК РФ.

По данным агентства, неизвестный на самокате сбил беременную женщину на тротуаре около дома на Ленинском проспекте, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Следователи возбудили уголовное дело по данному факту, контроль осуществляется центральным аппаратом СК.

