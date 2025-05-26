В российском городе мужчина на электровелосипеде сбил несовершеннолетнего

В Петербурге возбудили дело на велосипедиста, сбившего несовершеннолетнего

В Санкт-Петербурге возбудили дело на велосипедиста, сбившего несовершеннолетнего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 268 («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта») УК РФ.

По данным следствия, 25 мая мужчина, передвигаясь на электровелосипеде, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста на Каменоостровском проспекте. Пострадавший получил тяжелые травмы и доставлен в больницу.

По уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что россиянку осудили за наезд на электросамокате на десятилетнего ребенка.