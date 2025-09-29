Сжегший российский паспорт певец Шарлот обжалует решение суда

Певец Шарлот подал апелляцию на решение суда о его переводе в ИК общего режима

Певец Эдуард Шарлот, осужденный за реабилитацию нацизма после того как сжег российский паспорт, обжалует решение суда о его переводе из колонии-поселения в колонию общего режима. Об этом сообщает «5 канал».

По данным канала, заседание суда, на котором будет рассмотрена апелляция музыканта, состоится в начале октября. Сейчас фигурант находится в СИЗО и, по словам его отца, ждет суда.

Ранее сообщалось, что представители стороны защиты Шарлота подали ходатайство о его отправке в зону СВО, однако Шарлоту было отказано из-за его дисциплинарных нарушений.

Летом 2023 года осужденный певец выложил видео, на котором сжигает российский паспорт. Шарлот заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. Однако потом вернулся в Россию и был задержан.

В декабре 2024 года суд признал его виновным по статьям об оскорблении чувств верующих, реабилитации нацизма и возбуждении ненависти и вражды. Его приговорили к 5,5 года заключения в колонии-поселении.