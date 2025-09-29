Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:40, 29 сентября 2025Силовые структуры

Сжегший российский паспорт певец Шарлот обжалует решение суда

Певец Шарлот подал апелляцию на решение суда о его переводе в ИК общего режима
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Альберт Дзень / ТАСС

Певец Эдуард Шарлот, осужденный за реабилитацию нацизма после того как сжег российский паспорт, обжалует решение суда о его переводе из колонии-поселения в колонию общего режима. Об этом сообщает «5 канал».

По данным канала, заседание суда, на котором будет рассмотрена апелляция музыканта, состоится в начале октября. Сейчас фигурант находится в СИЗО и, по словам его отца, ждет суда.

Ранее сообщалось, что представители стороны защиты Шарлота подали ходатайство о его отправке в зону СВО, однако Шарлоту было отказано из-за его дисциплинарных нарушений.

Летом 2023 года осужденный певец выложил видео, на котором сжигает российский паспорт. Шарлот заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. Однако потом вернулся в Россию и был задержан.

В декабре 2024 года суд признал его виновным по статьям об оскорблении чувств верующих, реабилитации нацизма и возбуждении ненависти и вражды. Его приговорили к 5,5 года заключения в колонии-поселении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине захотели закончить конфликт до конца года

    Внешность популярной в 90-х рэперши на новых фото оценили в сети фразой «что за уродство»

    Нетаньяху извинился перед Катаром

    Обнаружен простой способ защиты легких от загрязненного воздуха

    Два альпиниста сорвались со скалы на горе в России

    Россиянам назвали «средства SOS» при боли в пояснице

    В Москве вручили награды деятелям культуры

    Муж и жена нашли клад на 25 миллионов рублей во время прополки грядок в саду

    МИД Северной Кореи сделал заявление о ядерном оружии

    В ДНР предрекли полное обрушение обороны ВСУ на одном из участков фронта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости