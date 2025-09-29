Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:00, 29 сентября 2025Бывший СССР

В базу «Миротворца» внесли 13 российских детей

В базу украинского «Миротворца» внесли 13 российских детей и подростков
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ryan Snaadt / Unsplash

Российских детей и подростков внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на базу данных сайта.

Отмечается, что самому младшему ребенку из списка девять лет. Несовершеннолетних обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы».

До этого сообщалось, что пятилетний ребенок из России был внесен в украинскую базу сайта «Миротворец». Мальчику, родившемуся в мае 2020 года, предъявляют те же обвинения.

В августе четырехлетний ребенок из России был внесен в список. Поводом для этого стала поездка четырехлетнего гражданина России из Ростовской области в Луганскую народную республику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вот наше послание Москве». Министр обороны Британии обратился к Путину. Что он потребовал?

    МОК отреагировал на допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию

    Отчисленная из ВВС за профнепригодность итальянка получила в России 14 лет колонии

    Историк моды раскрыл стоимость образа Собчак на показе в Милане

    Орбан ответил Зеленскому на обвинения в якобы нарушении границы Украины

    Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

    Москвичам раскрыли вероятность дождей в ближайшие дни

    Владимира Кехмана сняли с поста директора МХАТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости