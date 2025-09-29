В базу «Миротворца» внесли 13 российских детей

В базу украинского «Миротворца» внесли 13 российских детей и подростков

Российских детей и подростков внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на базу данных сайта.

Отмечается, что самому младшему ребенку из списка девять лет. Несовершеннолетних обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы».

До этого сообщалось, что пятилетний ребенок из России был внесен в украинскую базу сайта «Миротворец». Мальчику, родившемуся в мае 2020 года, предъявляют те же обвинения.

В августе четырехлетний ребенок из России был внесен в список. Поводом для этого стала поездка четырехлетнего гражданина России из Ростовской области в Луганскую народную республику.