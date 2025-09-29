Бывший СССР
В Молдавии на протесте мужчина выкрикнул «Слава Украине» и получил по шее

В Молдавии на протесте оппозиции мужчина выкрикнул «Слава Украине»
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

В Молдавии на протесте оппозиционного движения «Патриотический блок» мужчина выкрикнул «Слава Украине» (фраза внесена Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов) и получил два удара по шее. Видео публикует Telegram-канал WTF Moldova.

На видео видно, как некий мужчина встал в центр группы митингующих и выкрикнул националистический лозунг. Через пару секунд ему по шее был нанесен удар торбой некой женщиной, после чего его начали задерживать сотрудники полиции.

Во время задержания мужчина получил еще один удар по шее, но уже от неизвестного мужчины в гражданской форме. О дальнейшей судьбе задержанного не сообщается.

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. Партия действующего президента Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) смогла сохранить большинство мест в парламенте по итогам выборов. Всего, по итогам проверки 99,87 процента протоколов, за нее отдали голоса 50,15 процента граждан.

По результатам выборов будет также сформировано правительство.

