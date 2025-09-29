Климов: Россия не исключает дипломатического решения конфликта на Украине

Россия не исключает политико-дипломатическое разрешение украинского конфликта, но продолжит выполнять задачи на линии боевого соприкосновения, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так он в разговоре с «Лентой.ру» ответил на вопрос об отходе от дипломатического разрешения конфликта в пользу боевых действий.

«Мы не исключаем политико-дипломатический вариант решения темы, но это для нас не означает приостановку ради этого тех задач, которые решаются на линии боевого соприкосновения и в целом на украинском театре военных действий. С нашей точки зрения, и это вполне логично, Киев более всех должен быть заинтересован в политико-дипломатическом пути и в максимально быстром и комплексном решении вопроса, потому что если Киев действительно заботится о народе, который живет на территории бывшей УССР, то он должен это сделать», — сказал Климов.

По его мнению, украинские власти делают все, чтобы сорвать любую конкретику в переговорном процессе. Россия настаивает на субстантивном диалоге с Украиной, а не на пиар-шоу, подчеркнул сенатор.

Что касается США. Они на словах очень много говорят про украинскую историю, но каждый раз рефреном звучит: это война [экс-президента США Джо — прим. «Ленты.ру»] Байдена. Трамп возложил материальные затраты на эту войну на находящиеся в Европе страны. Он им за деньги готов продавать вооружение, то есть он не является чистым голубем мира. Он против того, чтобы туда поставляли вооружения, если это американские вооружения, то он готов их продавать Андрей Климов сенатор

По его мнению, Трамп не хочет быть прямым участником боевых действий, поэтому продает оружие на Украину через посредников в Европе.

У каждого своя история, у каждого свой сценарий, но у нас все ясно и предсказуемо: мы решаем конкретные задачи и будем их решать, пока не решим. Если кто-то считает возможным провести субстантивные переговоры, учитывающие реальность, то милости просим, но диктовать нам здесь никто ничего не должен Андрей Климов сенатор

Климов добавил, что учитывать интересы России Запад не желает.

По мнению профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, так как Киев и Запад отказываются признавать позицию Москвы, Россия решит вопрос урегулирования конфликта на Украине на поле боя. По его словам, позиция Москвы никогда не дойдет до Украины и стран Европейского союза, так как они игнорируют ее год за годом. Миршаймер отметил, что «требования со стороны России прозвучали четко и ясно еще до начала конфликта».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об отказе России от переговоров по Украине.