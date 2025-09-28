Миршаймер: Россия решит украинский вопрос на поле боя из-за позиции Запада

Так как Киев и Запад отказываются признавать позицию Москвы, Россия решит вопрос урегулирования конфликта на Украине на поле боя. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, позиция Москвы никогда не дойдет до Украины и стран Европейского союза, так как они игнорируют ее год за годом. Миршаймер отметил, что «требования со стороны России прозвучали четко и ясно еще до начала конфликта».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об отказе России от переговоров по Украине. Он отметил, что за последние две недели представители России отказались проводить двусторонние встречи с Украиной.

До этого Вэнс заявил, что России нужно «проснуться и принять реальность». Он отметил, что позиция американской администрации по урегулированию конфликта на Украине не изменилась, и США продолжат работу ради достижения мира.