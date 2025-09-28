Мир
18:06, 28 сентября 2025Мир

Вице-президент США заявил об отказе России от переговоров по Украине


Мария Винар

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об отказе России от переговоров по Украине. Соответствующее интервью приводит Fox News.

По словам Вэнса, США хотят добиться урегулирования конфликта, но «для танго нужны двое». Он отметил, что за последние две недели представители России отказалась проводить двусторонние встречи с Украиной.

«Они также отказались от любых трехсторонних встреч, на которых президент или другой представитель администрации могли бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами», — добавил вице-президент США.

Ранее Джей Ди Вэнс призвал россиян «проснуться и принять реальность». В то же время он отметил, что позиция американской администрации по урегулированию конфликта на Украине не изменилась, США продолжат работу ради достижения мира.

