В США высказались о передаче «Томагавков» Украине

Риттер: США никогда не поставят Украине «Томагавки»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Eric Garst / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

США никогда не передадут Украине ракеты «Томагавк». Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

«США никогда не поставят Украине ракеты "Томагавк". Мы это знаем. Россия это знает. Украина это знает», — сказал он.

По его словам, спецпосланник президента США Кит Келлог, говоря об одобрении Вашингтоном ударов украинской армии вглубь территории России, играет в «глупую игру». Эксперт уверен, что это «разыгрывается» для того, чтобы «создать видимость, будто Украина способна продолжать борьбу против России».

Ранее на Западе объяснили невозможность передачи «Томагавков» Украине — по данным издания Army Recognition, это связано с отсутствием у Киева платформ для их пуска. Отмечается, что «Томагавки» значительно превосходят дальнобойное оружие, которое поставляют Киеву, по дальности действия.

