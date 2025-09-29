Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:21, 29 сентября 2025Наука и техника

На Западе объяснили невозможность передачи «Томагавков» Киеву

Army Recognition: ВСУ не передают «Томагавки» из-за отсутствия пусковых платформ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: US Navy / Navy Media Content Operations / Globallookpress.com

США не передают Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk («Томагавк») из-за отсутствия платформ для их пуска. Невозможность передачи ракет объяснили в публикации западного издания Army Recognition.

Отмечается, что Tomahawk значительно превосходит дальнобойное оружие, которое уже поставляют Киеву, по дальности действия. «На практике, однако, проблема заключается в способах применения. Украине не хватает штатных военно-морских пусковых установок для Tomahawk», — говорится в материале.

Строящиеся для Киева турецкие корветы типа «Ада» не оснащены системами вертикального пуска Mk41, которые позволяют использовать «Томагавки». Автор подчеркнул, что модернизация кораблей под американские ракеты была бы «технически сложной и политически деликатной».

Материалы по теме:
Запад хочет разрешить Украине наносить удары по России иностранным оружием. Куда могут долететь ракеты ВСУ?
Запад хочет разрешить Украине наносить удары по России иностранным оружием.Куда могут долететь ракеты ВСУ?
31 мая 2024
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
Все боятся третьей мировой войны.Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
21 ноября 2024

Существует теоретическая вероятность передачи Киеву наземных комплексов Typhon, которые могут поражать цели «Томагавками». Как пишет издание, созданную для Индо-Тихоокеанского региона систему сложно оперативно перенести на украинский театр военных действий. Даже если политические барьеры устранят, развертывание Typhon на Украине потребует длительного обучения персонала, особых условий для хранения и эффективной системы управления.

Ранее в сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва слышала и внимательно анализирует заявления Вашингтона о возможных поставках «Томагавков» Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин уволил губернатора российского региона

    Раскрыта судьба передавшего особую информацию американцам российского ученого

    Умерла заведующая музыкальной частью Театра Вахтангова Татьяна Агаева

    Золотые украшения Галкина взорвали соцсети

    Россиянин получил срок после конфликта с двумя братьями

    Омбудсмен прокомментировала гибель ребенка после падения БПЛА на дом под Москвой

    Простой препарат снизил риск тяжелого течения COVID-19

    Сержанта украинского спецназа поймали в России

    Россияне бросились скупать машины в преддверии нового утиля

    Стал известен размер прожиточного минимума в России в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости