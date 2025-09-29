Вскрылась крупная афера бывшего российского следователя

В Краснодаре экс-следователь МВД Чернов получил 3,5 года за аферы

В Краснодаре Четвертый кассационный суд отказался смягчать приговор бывшему следователю МВД Артуру Чернову, осужденному на 3,5 года лишения свободы за попытку мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в августе 2023 года фигурант обещал смягчить приговор одному из руководителей ЖСК «Западный город» по делу о хищении денег дольщиков застройщика за взятку судье в размере 19,5 миллиона рублей. В декабре 2023 года сотрудники ФСБ России задержали Чернова.

