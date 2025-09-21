Бывшего главу Минздрава Архангельской области арестовали

Бывшего министра здравоохранения Архангельской области Герштанского арестовали

Бывшего министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Поморья и Ненецкого автономного округа сообщает «Интерфакс».

«Органами прокуратуры поддержано ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего министра здравоохранения Архангельской области», — передает агентство.

Как отметил собеседник издания в ведомстве, 19 сентября у Герштанского был последний рабочий день.

