Силовые структуры
13:36, 21 сентября 2025Силовые структуры

Бывшего главу Минздрава Архангельской области арестовали

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Бывшего министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Поморья и Ненецкого автономного округа сообщает «Интерфакс».

«Органами прокуратуры поддержано ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего министра здравоохранения Архангельской области», — передает агентство.

Как отметил собеседник издания в ведомстве, 19 сентября у Герштанского был последний рабочий день.

Ранее военные следователи изъяли многомиллионное имущество во время обысков у бывшего замначальника тыла внутренних войск генерал-лейтенанта Владимира Панова, осужденного за злоупотребление должностными полномочиями.

