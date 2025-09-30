Больше десяти россиян оказались в больнице из-за кошки

В Магаданской области больше десяти человек заболели из-за кошки

В Магаданской области больше десяти человек заболели из-за кошки. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Александр Витько в Telegram.

По его словам, в Хасынском районе дети погладили больное животное, в результате чего подхватили инфекцию. «Дальше ход событий, я думаю, понятен. Больше 10 человек на лечении у дерматологов, в том числе — госпитализированные на круглосуточный стационар», — написал Витько.

В посте министр также упоминал о ситуации с ОРВИ и энтеровирусом. О какой инфекции идет речь в данной части сообщения, не уточняется.

Ранее российский ребенок оказался в больнице с 40-градусной температурой из-за черепахи. Как стало известно, медики диагностировали у мальчика сальмонеллез. Выяснилось, что он очень много играл с животным, не выпуская его из рук.