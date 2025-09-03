Россия
09:51, 3 сентября 2025Россия

В России ребенок оказался в больнице из-за заведенной в доме черепахи

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России ребенок оказался в больнице с 40-градусной температурой из-за черепахи, которую недавно завели родители в доме. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

Мать рассказала, что долгое время не могла сбить у сына температуру. Медики выявили у мальчика сальмонеллез.

Родители предположили, что опасное заболевание могло возникнуть у ребенка после игр с черепахой. Как призналась мать, сын долгое время не выпускал животное из рук.

Специалисты пояснили, что сальмонеллы являются частью микрофлоры кишечника черепах. Никакого способа отличить здоровое животное от зараженного нет. Это делает черепаху быстрым источником инфекции для детей.

Врачи рекомендовали содержать черепах в специально оборудованных террариумах и каждый раз тщательно мыть руки после контакта.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 13-летнюю школьницу ужалил в палец скорпион.

