ФСБ займется трудными российскими подростками

ФСБ предлагает интегрировать свои изоляторы в систему работы с подростками

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предлагает интегрировать свои изоляторы в систему пробации и профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Документ проекта опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что следственные изоляторы ФСБ смогут участвовать в комиссиях по делам подростков, а также вносить сведения о них в госреестры и государственные информационные системы.

В действие постановление может быть введено 1 января 2026 года.

23 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ФСБ разрешили создавать свои следственные изоляторы. Также российской спецслужбе передадут СИЗО, находящиеся в центральном подчинении Федеральной службы исполнения наказаний.