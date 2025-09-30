Мир
11:12, 30 сентября 2025Мир

Канцлер Германии начал «крестовый поход» на фон дер Ляйен

Bloomberg: Канцлер Германии Мерц начал крестовый поход на главу ЕК фон дер Ляйен
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц начал «крестовый поход» на главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, и хочет, чтобы Берлин снова принимал самые важные решения в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным неназванного дипломата, о такой цели политик рассказал своим коллегам-лидерам правоцентристских партий на недавних встречах. Агентство отмечает, что это ставит его на путь столкновения с фон дер Ляйен, которая в последние годы укрепила свои позиции, придерживаясь более ориентированного на Брюссель подхода к постоянным кризисам на континенте.

Издание предупреждает, что этот «крестовый поход» несет последствия для европейского объединения, поскольку пока глава ЕК медленно приближает ЕС к федеративному будущему, Мерц хочет остановить этот процесс, пересмотреть ключевые политические курсы и восстановить «контроль национальных правительств над брюссельской бюрократией».

Кроме того, через несколько недель после вступления в должность канцлера он начал «публично проверять» фон дер Ляйен. В частности, в июле он категорически отверг ее идею по увеличению следующего долгосрочного бюджета ЕС до 2 триллионов евро и ввода новых налогов.

Ранее издание Euractiv отметило, что фон дер Ляйен не имеет экономической грамотности, о чем свидетельствует план по использованию замороженных активов России для Украины.

