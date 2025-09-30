На Западе Украины предупредили об отключениях электроэнергии

Мэр Ивано-Франковска предрек проблемы с энергетикой на Украине после 10 октября

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предрек увеличение обстрелов по энергетике Украины после 10 октября. Его слова передает «Страна.ua».

По его словам, ВС России после 10 октября станут чаще наносить удары по украинским объектам энергетики, ввиду чего в регионе возможны отключения света.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заметил, что полностью уничтожить энергетику Украины будет проблематично, а для того чтобы нарушить энергоснабжение, специалист предложил уничтожать цепочки поставок.

Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре Москвы и блэкаутом в городе. Он пригрозил ударами Вооруженных сил Украины по Москве в случае атак Вооруженных сил России на объекты украинской энергетики.