Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:31, 30 сентября 2025Бывший СССР

На Западе Украины предупредили об отключениях электроэнергии

Мэр Ивано-Франковска предрек проблемы с энергетикой на Украине после 10 октября
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предрек увеличение обстрелов по энергетике Украины после 10 октября. Его слова передает «Страна.ua».

По его словам, ВС России после 10 октября станут чаще наносить удары по украинским объектам энергетики, ввиду чего в регионе возможны отключения света.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заметил, что полностью уничтожить энергетику Украины будет проблематично, а для того чтобы нарушить энергоснабжение, специалист предложил уничтожать цепочки поставок.

Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре Москвы и блэкаутом в городе. Он пригрозил ударами Вооруженных сил Украины по Москве в случае атак Вооруженных сил России на объекты украинской энергетики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию ракетами «Нептун»

    Легендарный голливудский актер изменился до неузнаваемости

    Google отказался от требований к «Спасу» и RT

    Генерал-полковник объяснил крупнейший за девять лет призыв в армию России

    Сдача бойцов ВСУ в плен в ДНР попала на видео

    В России высказались о последствиях передачи Украине замороженных российских активов

    Россияне смогут наблюдать редкое явление

    Заправки в России решили проверить из-за роста цен на бензин

    Из желудка 17-летней девушки вырезали гигантский ком волос

    Получивший гражданство хоккеист из США захотел сыграть за сборную России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости